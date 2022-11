Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et le Bureau national des statistiques de la Chine (NBS) ont signé, vendredi en visioconférence, une convention de partenariat pour le renforcement de la coopération dans le domaine des statistiques.

En vertu de cette convention, les deux parties renforceront leur coopération autour de plusieurs axes, notamment les statistiques d’entreprises, le Big Data et les sources alternatives de données, ainsi que la modélisation et les prévisions économiques.

S’exprimant à cette occasion, le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, a indiqué que ce partenariat consacre un nouveau domaine de coopération entre le Maroc et la Chine, déjà liés par plusieurs accords de coopération et constitue également une nouvelle grande route ouverte dans le domaine de la statistique entre les deux pays.

M. Lahlimi a également mis en avant la coopération profonde, stratégique et durable liant le Maroc et la Chine, mentionnant à cet égard l’initiative de « la Ceinture et la Route », qui marque une nouvelle ère dans la coopération entre la Chine et le Maroc, et dans le cadre de laquelle s’inscrit la coopération économique sino-marocaine. Dans ce sens, il a souligné que les deux institutions de statistiques, de par leur rôle de suivre les économies des deux pays, veiller à la planification du développement économique, et évaluer les politiques publiques et leur efficacité, devraient établir un cadre de partenariat pour renforcer davantage leur coopération. M. Lahlimi a, en outre, affirmé qu’il existe un domaine énorme et élargi de coopération ouvert par le biais de cette convention, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, la recherche de modèles de développement et d’analyse économique, et aussi en matière des objectifs du développement durable.

A cet égard, le Haut-Commissaire au Plan a précisé que des méthodes alternatives aux enquêtes sont en cours de développement, et ce pour analyser nos performances en matière d’objectifs de développement durable, notamment à travers l’utilisation de satellites, des techniques et de Big data.

De son côté, le Directeur du NBS, Kang Yi, a fait savoir que les deux pays sont liés par une amitié de longue date, qui s’est manifestée lors des visites mutuelles des Chefs des deux États, ainsi qu’à travers les protocoles d’accord signés dans plusieurs domaines.

De même, M. Yi a indiqué que le partenariat entre le HCP et le NBS s’inscrit dans la continuité de la coopération entre les deux pays, notant qu’il permettra de renforcer davantage la collaboration, particulièrement en matière des statistiques d’entreprises et le Big Data. Le Directeur du Bureau national des statistiques de Chine a également fait observer que le domaine des statistiques fait face aujourd’hui à de nouvelles exigences, surtout à l’ère de la montée de l’économie numérique, d’où l’importance de cette convention qui marque une coopération durable et gagnant-gagnant.