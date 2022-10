Une nouvelle session des négociations sur la coopération au développement entre le Royaume du Maroc et la République fédérale d’Allemagne s’est tenue à Berlin, les 18 et 19 octobre, a annoncé jeudi le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le Royaume du Maroc était représenté par une forte délégation de hauts responsables de différents Départements ministériels et organismes marocains, conduite par M. Redouane Adghoughi, Directeur des Affaires européennes au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a indiqué le ministère dans un communiqué. De son côté, la délégation de la République fédérale d’Allemagne était conduite par M. Christoph Rauh, Directeur Afrique au ministère fédéral de la Coopération économique et du développement (BMZ).

Les travaux de cette session ont été lancés par la Secrétaire d’État au BMZ, Mme Bärbel Kofler, et par l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Allemagne, Mme Zohour Alaoui.

« Lors de cette session de négociations, les deux parties ont souligné l’excellence des relations renouvelées entre le Maroc et l’Allemagne et se sont félicitées des échanges de Messages entre le Président Allemand M. Frank-Walter Steinmeier et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, dans lesquels il a été souligné l’importance de l’établissement d’un partenariat multidimensionnel tourné vers l’avenir entre le Maroc et l’Allemagne », rapporte le communiqué.

La partie allemande a réitéré, à cette occasion, son appui aux réformes menées par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour une société et une économie marocaines plus ouvertes et plus dynamiques, notamment à la lumière du Nouveau modèle de développement et la régionalisation avancée.

Les deux parties se sont félicitées de la position constructive de l’Allemagne sur la question du Sahara marocain qui considère le plan d’autonomie présenté en 2007, comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution acceptée par les parties.

Par ailleurs et comme convenu lors des échanges entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger du Maroc, M. Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères d’Allemagne, Mme Annalena Baerbock, l’Agenda de coopération a été confirmé et portera sur plusieurs secteurs stratégiques prioritaires comme le climat et l’énergie, la femme, l’emploi et la formation professionnelle, ainsi que le développement économique durable.

Cette nouvelle session, qui a connu également la participation de l’Ambassadeur Directeur Général de l’Agence marocaine de la coopération internationale, M. Mohamed Methqal, a permis d’ériger la coopération triangulaire comme un nouvel axe de la coopération maroco-allemande, a ajouté la même source.

A l’issue des travaux, les deux parties se sont félicitées des nouvelles orientations stratégiques et de la nouvelle dynamique de leur coopération bilatérale et ont convenu de poursuivre la mise en œuvre des programmes déjà engagés et de lancer l’exécution du nouveau programme adopté à l’issue de cette session de négociations.

Ce nouveau programme, dont le montant s’élève à plus de 242 millions d’euros au titre de l’année 2023, couvre plusieurs domaines prioritaires de coopération, dont notamment ceux liés à l’appui aux réformes, à l’emploi, à l’énergie verte et à l’économie durable.