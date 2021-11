Le gouvernement espagnol suit «avec inquiétude» les derniers évènements entre le Maroc et l’Algérie. Il travaillera dans ce sens pour éviter une escalade d’un conflit dans la région, a souligné le chef de sa diplomatie.

Devant le Congrès des députés, jeudi 4 novembre, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a affirmé que son gouvernement «rassemble des informations», concernant l’ultime point culminant des tensions entre le Maroc et l’Algérie.

«Nous suivons avec inquiétude tout ce qui peut affecter deux de nos partenaires stratégiques, qui sont également essentiels pour la stabilité et la prospérité en Méditerranée, un climat que souhaite l’Espagne», a déclaré le ministre, cité par l’agence Europa Press.

L’Espagne prônera toujours «la désescalade» et s’activera dans ce sens. Nous ferons «tout ce qui est entre nos mains pour éviter une escalade», a-t-il souligné.

Sur un autre registre, Albares a assuré que le retour de l’ambassadrice marocaine à son poste à Madrid est « une décision qui dépend exclusivement du Maroc ».

Pour rappel, un communiqué de la présidence algérienne a accusé le Maroc d’être derrière «l’assassinat» de trois camionneurs algériens qui faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla. . Le document en question affirme que «leur assassinat ne restera pas impuni».

Les autorités marocaines gardent, jusqu’à présent, le silence. Deux déclarations ont été données par des sources marocaines, une première à la chaîne saoudienne Al Arabiya et une autre à l’agence française AFP. Lors de ces sorties médiatiques, les sources marocaines ont catégoriquement démenti lesdites accusations, soulignant que «l’Algérie veut la guerre et le Maroc n’en veut pas (…) et ne sera jamais entraîné dans une spirale de violence et de déstabilisation régionale ».