Le décret concernant les indemnités au profit des Marocains résidant à l’étranger voyageant à bord des lignes reliant les ports de France, d’Italie et du Portugal à ceux du Maroc a été publié dans le Bulletin Officiel. Les détails.

Adopté en Conseil de gouvernement le 17 juin, le décret fixe et plafonne les montants de ces indemnités qui seront appliquées sur un unique trajet aller-retour effectué au cours de la période allant du 14 juin au 30 septembre.

Cette indemnité, qui sera versée par la Direction de la marine marchande, est fixée à 1.000 dirhams pour chaque billet dont la valeur n’excède pas 250 euros. Dans le cas contraire, cinq dirhams pour chaque euro supplémentaire seront additionnés à cette somme, à condition que le montant total de l’aide n’excède pas 3.000 dirhams sur chaque billet, précise le texte.

La procédure à suivre pour bénéficier de cette aide n’a pas encore été dévoilée. Les mécanismes et modalités de son déboursement seront fixés par décision commune entre le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau et le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, indiquait le communiqué publié à l’issue du Conseil de gouvernement.

Outre ces indemnités, des prix abordables ont été mis à disposition des MRE par les compagnies de transport pour faciliter leur retour au Maroc, et ce, suite aux instructions du roi Mohammed VI. Des tarifs avantageux dans les hôtels et même pour le transport ferroviaire leur sont proposés.