Manifestation à Jerada: des blessés parmi les forces de l'ordre, dont certains graves

''En dépit de la décision émise le 13 mars 2018 par les autorités locales de la province de Jerada au sujet de l'interdiction de toutes les formes de protestation non-autorisées, des groupes d'individus, en violation de cette interdiction, ont organisé, mercredi, un sit-in aux abords des puits abandonnés près du lycée Al Fath, au cours duquel des éléments cagoulés, dans une démarche de pure escalade, ont provoqué les forces publiques les attaquant avec des jets de pierres. Ces forces ont été obligées d'intervenir, en coordination avec le parquet compétent, pour disperser cette manifestation'', souligne la préfecture de la province de Jerada dans un communiqué.

Ces actes violents ont engendré des blessés parmi les forces de l'ordre, dont certains graves ce qui a nécessité leur évacuation au Centre hospitalier universitaire (CHU) de la ville d'Oujda, ajoute la même source.

Les manifestants ont également incendié cinq voitures des forces publiques et occasionné d'importants dégâts matériels à nombre de véhicules et d’équipements utilisés par ces mêmes forces.

Neuf personnes ont été interpellées suite à ces évènements, indique le communiqué, ajoutant qu'elles seront déférées devant la justice.

Les autorités locales de la province de Jérada affirment que les forces publiques maintiendront les mesures visant la protection de la sécurité et de l’ordre public, en veillant d’une part à faire montre de retenue et de contrôle de soi pour ne pas céder aux provocations, et en respectant scrupuleusement les principes de la loi, d’autre part, conclut le communiqué.