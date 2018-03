"Manchoufouch", l'appli mobile qui permet de dénoncer le harcèlement sexuel

Une association féministe vient de lancer une application mobile qui permet de dénoncer les actes du harcèlement sexuel.

C'est lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Rabat, que l'Union féministe libre (UFL) a annoncé le lancement de sa nouvelle application mobile "Manchoufouch". Une plateforme qui permet de dénoncer les agressions sexuelles et le harcèlement dans l'espace public au Maroc.

Cette nouvelle plateforme disponible sur GooglePlay, est également disponible sur le web à travers le site manchoufouch.ma. L'application dispose d'une option de localisation du lieu de l'agression sexuelle. La personne utilisatrice de la plateforme doit remplir un formulaire en renseignant les informations personnelles et celles concernant l'agresseur et la date, le lieu et la nature de l'agression.