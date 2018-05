Mahmoud Abbas salue les positions de principe du Maroc en faveur de la question palestinienne

Le président palestinien, Mahmoud Abbas a salué, jeudi, les positions de principe du Maroc en faveur de la question palestinienne.

Abbas s'exprimait lors de l'audience qu'il a accordée, au siège de la présidence palestinienne à Ramallah, au ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la fonction publique, Mohamed Benabdelkader, et à l'ambassadeur du Royaume auprès de la Palestine, Mohamed Hamzaoui.

Selon l'agence de presse palestinienne "WAFA", M. Abbas s'est félicité, lors de cette rencontre, des positions marocaines de principe en faveur de la question palestinienne, et plus particulièrement la ville d'Al Qods dont le Maroc assure la présidence de son Comité qui vise à soutenir la ville sainte et la résistance de ses populations.

Le président palestinien a, en outre, mis en avant la participation de la délégation marocaine à l'ouverture des travaux du Conseil national palestinien, relevant que cette participation renseigne sur la profondeur et la solidité des relations fraternelles unissant les deux peuples frères.