Une Marocaine de 35 ans s’est retrouvée dans le coma à Madrid après avoir subi une injection de botox au niveau des fesses. Un couple de faux médecins brésilien a été arrêté.

La police espagnole a arrêté un homme et une femme, tous deux de nationalité brésilienne, pour avoir illégalement exercé le métier de chirurgien esthétique. Le couple est accusé d’avoir mis en danger la santé d’une Marocaine après lui avoir fait subir une injection de botox aux niveau des fesses contre une somme de 3.500 euros, rapporte le site du quotidien El Mundo. Âgée de 35 ans, la victime se trouve actuellement dans le coma.

La victime était arrivée à Madrid en provenance d’Allemagne sur les conseils d’un ami pour subir l’intervention. Elle a ensuite pris rendez-vous dans une fausse clinique située dans un appartement touristique dans le centre-ville de la capitale espagnole. C’est à cet endroit que les deux prétendus médecins lui ont injecté des doses de botox au niveau des fesses.

L’état de la victime s’est subitement aggravé quelques heures après les injections. Transportée dans un hôpital de Madrid, la Marocaine est tombée dans le coma. Le Couple a ensuite appelé une amie de la victime pour lui réclamer la somme de 6.000 euros pour les frais d’hospitalisation et de 300 euros pour les frais de l’évacuation en ambulance.

Le couple de faux médecins a été localisé le 8 décembre par la police. Âgés de 45 et 40 ans, les deux accusés n’avaient pas de diplôme de médecine et prévoyaient de voyager à l’étranger. Ils ont été arrêtés et sont poursuivis pour escroquerie, falsification de documents, exercice illégal d’un métier réglementé par la loi et blessures.