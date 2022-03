Attendu en fin de semaine à Rabat, le chef de la diplomatie espagnole, Jose Manuel Albares, devra discuter avec les responsables marocains de la relance des liaisons maritimes entre les deux pays.

Attendue depuis plusieurs mois marqués par le covid et la crise diplomatique provoquée par l’hospitalisation en Espagne du chef du Polisario Brahim Ghali, la réouverture des liaisons maritimes entre l’Espagne et le Maroc figurera parmi les sujets discutés vendredi 1er avril entre les responsables marocains et le ministre des Affaires étrangères espagnole Jose Manuel Albarez, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya dans sa livraison du mercredi 30 mars.

La suspension du trafic maritimes entre les deux pays voisins a causé d’importantes pertes financières aux ports espagnols, gravement pénalisés par l’annulation de l’opération Marhaba lors de la dernière saison estivale. C’est dire l’intérêt que porte Madrid à la question de la reprise des liaisons maritimes pour soulager ses ports, à l’instar du port d’Algésiras situé à une quinzaine de kilomètres des côtes marocaines.

Le directeur du port d’Algésiras, Gerardo Landaluz, a déploré la situation tout en espérant que la visite de José Manuel Albarez au Maroc puisse aboutir à une relance des liaisons maritimes. Ce qui devrait en toute vraisemblance arriver puisque nos confrères d’Al Ahdath affirment que le planning détaillé de la relance de ces liaisons sera discuté entre Albarez et la partie marocaine.