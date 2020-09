Lutte contre le covid-19: le Maroc absent des 100 pays les plus sûrs (classement Deep Knowledge)

Le groupe Deep Knowledge a actualisé son classement des pays les plus sûrs en matière de lutte contre la propagation du coronavirus. Le Maroc apparaît 104e, soit 12 places de perdues depuis les premières données publiées en juin.

Sur la base de données collectées jusqu’au 23 août, le groupe Deep Knowledge a reclassé les 250 pays (classement précédent en juin) en fonction de leur meilleure gestion de la crise du coronavirus, sur le plan sanitaire mais aussi social et économique. Le rapport analyse également « leurs faiblesses, atouts, opportunités et menaces ou risques qu’ils présentent dans la bataille contre la crise sanitaire et économique mondiale déclenchée par le covid-19 ».

Pour ce faire, Deep Knowledge affirme avoir élargi les facteurs d’analyse par rapport au classement de juin, en examinant plus de 140 paramètres et pris en compte plus de 35.000 points de données. Pour leur évaluation, les pays cumulent des points en fonction de leur performance dans six critères synthétiques: l’efficacité de la quarantaine, l’efficacité du gouvernement, la surveillance et le dépistage, la préparation aux soins de santé, la vulnérabilité économique du pays et la préparation aux urgences.

Avec un score de 465.06 points, le Maroc apparaît en 104e place et perd ainsi 12 places par rapport au classement de juin dernier (92e). Il se fait devancer de très loin par la Tunisie, 57e et première en Afrique. L’Algérie, quant à elle, intervient à la 135e place.

Parmi les 100 pays les plus sûrs, huit appartiennent à la région MENA, à savoir les Emirats Arabes Unis (9e place mondiale), l’Arabie Saoudite (13e), le Koweït (20e), Bahreïn (24e), le Qatar (27e), Oman (29e), la Tunisie (57e) et la Jordanie (89e).

Le Maroc, 9e pays le plus sûr en Afrique

A échelle africaine, le Maroc fait mieux et arrive en 9e position, juste après le Kenya et avant la Mauritanie. Dans le top 10 du continent, la Tunisie, en première position, précède le Rwanda (69e place mondiale), les Seychelles (75e), l’Île Maurice (76e), le Nigeria (93e), l’Afrique du Sud (96e), la Guinée équatoriale (95e), le Kenya (109e), le Maroc (104e) et la Mauritanie (107e).

En tête du podium mondial, on retrouve l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. La Suisse, qui était première en juin, est redescendue à la quatrième place. Le Japon est cinquième, et l’Australie et la Chine sont sixième et septième. Quant aux États-Unis, ils se gagnent trois places en se positionnant au 55e rang, toujours derrière la Hongrie, le Vietnam, la Chine, la Malaisie et la Bulgarie.

Les pays les moins sécurisés dans la lutte contre le covid-19 sont la Somalie, l’Afghanistan, la République centrafricaine, le Soudan du Sud et le Mali.