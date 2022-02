L’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), centrale syndicale pro-PJD, s’est prononcée contre toute obligation du vaccin et du pass vaccinal pour les fonctionnaires. Elle juge toute obligation du genre comme étant anticonstitutionnelle.

Les centrales syndicales s’invitent au débat sur l’obligation du vaccin et du pass vaccinal pour les fonctionnaires comme mesures nécessaires pour entrer sur leur lieu de travail. Et c’est l’UNTM, centrale syndicale pro-PJD, qui tire la première salve contre le gouvernement Akhannouch.

Dans un communiqué diffusé lundi 7 février, l’UNTM met en garde contre toute tentative de l’Exécutif d’imposer la troisième dose du vaccin, ou la vaccination complète, ainsi que le pass vaccinal aux fonctionnaires.

Pour cette centrale, de telles décisions seraient « illégales » et « anticonstitutionnelles ».

De même, dans son communiqué, l’UNTM met en garde le gouvernement contre toute mesure de rétorsion qui serait prise à l’encontre de ceux parmi les fonctionnaires qui refusent de se faire vacciner ou de se munir d’un pass vaccinal.

Par la même occasion, l’UNTM a appelé le gouvernement à accélérer la cadence du dialogue social pour tenter d’atténuer les effets de la pandémie sur de larges couches de la société.

Pour rappel, Aziz Akhannouch avait tenu une série de rencontres avec les secrétaires généraux des départements ministériels, puis avec les représentants du patronat (CGEM). Lors de ces réunions, il a été question d’une mobilisation générale pour aller de l’avant dans la campagne vaccinale surtout que le Maroc ouvre progressivement ses frontières.

À la date d’hier lundi 7 février, le Maroc comptait plus de 24,6 millions de primo-vaccinés. Celles et ceux ayant reçu la deuxième dose se chiffrent à plus de 23,1 millions, au moment où seulement 4,7 millions personnes ont été vaccinées à la troisième dose.