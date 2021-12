L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir a scellé un partenariat de coopération avec l’Université Reichman (ville de Herzliya, dans le district de Tel Aviv).

«Nous sommes ravis d’annoncer que notre faculté a signé un nouveau partenariat avec l’Université Reichman en Israël. Cet accord vise à renforcer la coopération académique ainsi qu’à promouvoir la recherche collaborative entre les deux entités», a annoncé l’établissement marocain sur son site web.

À travers ce partenariat, l’université marocaine s’associe à «la première université israélienne à but non lucratif entièrement accréditée». Située dans la ville de Herzliya, à 10 km au nord de Tel Aviv et à une courte distance de la zone high-tech, l’Université Reichman propose «des programmes d’études complets en anglais dans les domaines des affaires, , de l’économie, de l’informatique, des communications, du gouvernement, de la durabilité, de la psychologie et de l’entrepreneuriat, à BA , niveau maîtrise et doctorat».

Sur son compte Twitter, le Chef du bureau de liaison d’Israël au Maroc, David Govrin, s’est félicité de cette énième consécration, qui profitera «à nos jeunesses et peuples».