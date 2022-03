L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé ouvrira ses portes à Guelmim. Elle englobera tout un écosystème pour renfoncer l’offre de formation dans la région.

Le Conseil régional de Guelmim-Oued Noun a validé, lors de sa session ordinaire tenue le 7 mars, la convention portant sur la construction d’une antenne de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, qui sera rattachée à celle de Casablanca, inaugurée en 2016, indique à H24Info une source bien informée.

«L’objectif est qu’elle soit livrable l’année prochaine», nous explique notre source, notant qu’il s’agit d’un vaste projet qui englobera notamment la réalisation «d’un centre d’hospitalisation et la réalisation de projets de recherche et de stages dans les domaines communs des sciences de santé et d’équipement médicaux».

La session, tenue sous la présidence de Mbarka Bouaida, présidente du Conseil (RNI, parti au pouvoir), en présence de Mohamed Najem Abhai, Wali de la région de Guelmim-Oued Noun et gouverneur de la province, a permis d’approuver 22 conventions de partenariat.

Lire aussi. Mbarka Bouaida à New York pour promouvoir le plan Halieutis

Plusieurs de ces projets visent à améliorer l’offre de santé dans la région. Ainsi, une enveloppe globale de l’ordre de 90 millions de dirhams dont une contribution de 18 MDH de la part du Conseil de la région a été mobilisée pour la mise en œuvre du projet de réhabilitation des centres de santé et des hôpitaux dans les provinces de la région.

Une convention pour la réalisation du projet de construction et d’équipement de l’hôpital de proximité de Lakhsass pour une enveloppe de 90 MDH dont une contribution de 25 MDH de la région a également été approuvée.

Par ailleurs, un investissement de16 MDH sera mobilisé pour la stabilisation du corps médical et paramédical au sein de la région à la base d’une contractualisation visant l’amélioration de l’offre de santé dans la région.