Le CWUR (Center for World University Rankings) a dévoilé les résultats du classement annuel des universités. Quatre universités marocaines s’illustrent au niveau régional.

L’édition 2022-2023 du «Global 2000 List», élaboré par le CWUR et qui classe les 2.000 meilleures universités sur un total de 19.788 universités dans le monde, a été publié ce lundi 25 avril 2022.

On y retrouve quatre universités marocaines. Au niveau national, elles sont classées comme suit ; l’université Mohammed V de Rabat, première au niveau national et maghrébin (950e place mondiale), l’université Cadi Ayad de Marrakech (1024e place mondiale), l’université Hassan II de Casablanca (1068e) et l’université Mohammed Iᵉʳ d’Oujda (1090e).

Pour la seconde année consécutive donc l’université Mohammed V de Rabat se distingue en occupant la première place au niveau national et maghrébin. L’université de la capitale se classe ainsi 11e au niveau arabe et également au niveau africain, indique un communiqué de l’université, notant qu’elle se place ainsi dans le top des 4,9% meilleures universités au monde.

Ce classement international se base sur quatre indicateurs clés, à savoir la qualité de la recherche (40%), la qualité de la formation (25 %), les lauréats occupant des postes importants dans les grandes entreprises (25%) et le corps professoral ayant obtenu des distinctions académiques internationales (10%).