L’humoriste français Pierre Palmade, impliqué dans un grave accident de la route alors qu’il avait consommé de la cocaïne, a été placé mercredi en garde à vue de même que deux hommes soupçonnés d’être ses passagers qui avaient fui.

« Monsieur Palmade a été placé en garde à vue à 13H55 » (12H55 GMT), a déclaré à l’AFP Jean-Michel Bourlès, procureur de Melun, non loin de Paris.

Hospitalisé à Paris après l’accident et désormais hors de danger, il a été transféré à l’hôpital de cette ville située à l’est de la capitale pour y être entendu, a-t-on appris de source proche de l’enquête.

Selon les premiers éléments de l’enquête communiqués par le magistrat, le véhicule conduit par Pierre Palmade a percuté vendredi soir à une cinquantaine de kilomètres au sud de Paris, pour une raison encore indéterminée, un véhicule qui venait en face.

Les analyses ont révélé qu’il était positif à la cocaïne au moment de la collision.

L’humoriste, âgé de 54 ans, et les trois occupants de l’autre véhicule, un homme, son enfant de six ans et sa belle-sœur –qui était enceinte de six mois et demi et a perdu son bébé– ont été grièvement blessés.

– En réanimation –

Deux des trois victimes du véhicule percuté « étaient encore en réanimation » mercredi matin, a déclaré leur avocat Me Mourad Battikh, sur la chaîne BFMTV.

Le conducteur « a subi sept opérations » alors que son fils de six ans, « défiguré », « est alimenté par une sonde », a détaillé l’avocat. La troisième victime, une femme de 27 ans, attendait « son premier enfant », « une petite fille ».

Le parquet de Melun a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants.

Des témoins ont dit avoir vu deux hommes âgés d’une vingtaine d’années s’enfuir de la voiture de Pierre Palmade après l’accident.

Un homme soupçonné d’avoir été l’un d’eux a été interpellé en région parisienne. Une femme, qui hébergeait ce Marocain de 33 ans inconnu des services de police, a également été interpellée à son domicile.

Le second, dont l’avocat avait annoncé aux enquêteurs qu’il allait se rendre, a été placé en garde à vue à son tour en fin de journée, selon une source policière.

Leurs auditions doivent permettre aux enquêteurs de comprendre les raisons de leur fuite et ce qu’ils ont fait après l’accident. Ils seront aussi interrogés sur les circonstances de l’accident et sur les heures qui l’ont précédé.

Le comédien, l’un des humoristes les plus populaires de France –déjà condamné plusieurs fois pour consommation de stupéfiants– a exprimé sa « honte » et est prêt à assumer « les conséquences de ses actes », a assuré mardi sa sœur Hélène Palmade dans un communiqué.

Les stupéfiants sont responsables d’environ 20% des morts sur la route chaque année en France.