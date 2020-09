Loudiy reçoit le chef d’Etat-Major de l’armée française

En exécution des instructions royales, Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la défense nationale a reçu, jeudi à Rabat, le Général d’Armée François Lecointre, Chef d’Etat-Major des Armées (CEMA) de la République française.

Un communiqué de l’État-major général des Forces armées royales (FAR) indique que cette rencontre a été l’occasion pour les deux responsables de mettre en exergue les relations d’amitié et de coopération multiformes qui lient le Royaume du Maroc et la République française et d’exprimer, par ailleurs, leur volonté de consolider davantage ces relations dans le même esprit d’amitié, de compréhension mutuelle et de confiance partagée.

Les deux responsables ont mis en avant le rôle important joué par les deux pays pour promouvoir la stabilité et la sécurité, rapporte le communiqué.

Dans la même journée et sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR, a reçu, au niveau de l’État-major Général des FAR à Rabat, l’hôte français.

A son arrivée à l’État-major Général des FAR, le Général d’Armée François Lecointre a été accueilli par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR, avant de passer en revue un détachement du Bataillon du Quartier Général des FAR qui rendait les Honneurs, précise la même source. Les entretiens se sont déroulés en présence de l’Ambassadrice de France au Maroc ainsi que de l’Attaché de Défense près l’Ambassade de France à Rabat, fait savoir le communiqué, notant qu’ils ont porté sur la consolidation et le renforcement de la coopération militaire entre les Forces armées des deux pays.

A cet effet, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité, la solidité, l’excellence et la durabilité de cette coopération bilatérale et ont réitéré leur volonté commune de la raffermir et de l’approfondir davantage à travers le partage d’expérience et d’expertise, et plus particulièrement à travers la promotion de l’interopérabilité entre les Armées des deux pays. Animé par la volonté explicite des deux pays, l’agenda de la coopération militaire bilatérale est régulièrement développé et enrichi grâce, notamment, aux Commissions mixtes bisannuelles, tenues alternativement à Rabat et à Paris, ajoute la même source, rappelant que la dernière édition a eu lieu à Rabat du 25 au 27 juin 2019.

Le Général d’Armée François Lecointre, Chef d’État-major des Armées de la République française est en visite au Royaume du 09 au 13 septembre 2020, à la tête d’une importante délégation. Au cours de cette visite, la délégation se rendra au Collège Royal de l’Enseignement militaire supérieur à Kénitra et à l’Académie Royale Militaire à Meknès.