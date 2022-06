Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé trois propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’économie et des Finances, Lotfi Boujendar a été nommé directeur de la Caisse Marocaine des Retraites et Moncef Derkaoui, directeur des études et des prévisions financières, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Lotfi Boujendar, qui occupe ce poste depuis fin juin 2017, était directeur de la prévoyance sociale à l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS).

En ce qui concerne le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Samira Baina a été nommée directrice de la Fondation des œuvres sociales au profit des fonctionnaires et employés du ministère, secteur de la pêche, a ajouté M. Baitas.