La première édition du Tourism Marketing Days (TMD) régionales s’est tenue, mercredi à Rabat, à l’initiative de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et en présence des présidents des principaux conseils régionaux du tourisme du Maroc.

Cette rencontre, présidée par le directeur général de l’Office Adel El Fakir, a pour objectif de plancher sur la redéfinition de la stratégie de promotion des régions et la mise en place des marques touristiques régionales, indique un communiqué de l’ONMT.

« Nous sommes convaincus de la nécessité de la mise en place de stratégies régionales en matière de promotion touristique car chaque région a ses spécificités que nous devons affiner pour en faire des marques touristiques fortes qui permettront un rayonnement tant national qu’international. Et qui vont au-delà faire rayonner la Marque Maroc dans son ensemble », a souligné à cette occasion M. El Fakir.

L’objectif stratégique étant de doter chaque région ainsi que les principales destinations qui la composent de « Kit Brand » complets qui vont de la plateforme marketing produit basée sur l’offre touristique unique et les attributs différenciateurs pour chaque région jusqu’à la production de contenus aussi bien pour le digital, les réseaux sociaux, la TV, la radio, la presse écrite et online et l’affichage urbain, en passant par la charte de marque. Le tout en harmonie et en intégration avec la marque destination pays visitmorocco.

Les TMD régionales, poursuit le communiqué, ont aussi été l’occasion de réfléchir sur la stratégie commerciale et aérienne à mettre en place auprès des prescripteurs – TO et Compagnies aériennes – afin de préparer le plan de relance.

Ces rencontres régionales font suite aux TMD Pro tenues le 20 avril dernier à Casablanca et marquent ainsi une nouvelle phase dans la stratégie de promotion de l’Office qui compte bien mener de front sa stratégie tant sur le plan national qu’au niveau régional afin de garantir le succès du plan de relance.