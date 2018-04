Londres: Akhannouch s’entretient avec son homologue britannique

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, s’est entretenu aujourd’hui à Londres avec le ministre britannique de l’agriculture Michael Gove. Cet entretien a connu la présence de l’Ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni Abdesselam Aboudrar et de l’Ambassadeur britannique à Rabat Thomas Reilly.

Aziz Akhnouch est voyage à Londre pour s’entretenir avec son homologue britanique, Michael Gove. La réunion entre les deux hommes a porté sur la coopération agricole entre les deux pays et l’impact du Brexit sur le partenariat agricole entre les deux royaumes. Les deux ministres ont passé en revue les relations qui lient le Maroc et le Royaume-Uni en matière de coopération agricole, ainsi que les horizons de développement de ce partenariat après la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union Européenne. Les deux ministres ont souligné l’importance du partenariat agricole maroco-britannique et ont exprimé leur satisfaction quant au saut qualitatif des échanges entre les deux pays ainsi que leur volonté commune d’explorer les possibilités de valoriser tout le potentiel non encore exploité en termes de coopération et d’échanges dans le secteur. Akhannouch et Gove ont aussi examiné les différents scénarios possibles pour promouvoir le partenariat entre les deux pays ainsi que les moyens de garantir un bon positionnement des produits agricoles marocains en clarifiant les conditions d’écoulement des exportations transitant par l’UE.

Les exportations des produits agricoles ont en effet connu une évolution positive avec une progression annuelle de 7 pc entre 2010 et 2017. Les exportations des produits de la pêche ont également évolué dans une tendance haussière avec une croissance annuelle de 5 pc pour la même période. Ces exportations représentent aujourd’hui moins de 5 pc du total exporté vers l’Union européenne et sont inclues dans le cadre de l’Accord de libre-échange Maroc-UE pour le moment. Les deux ministres ont ainsi convenu de travailler pour assurer la continuité des accords entre la Grande-Bretagne et le Maroc durant la période transitoire suite au Brexit et ce conformément au projet de texte convenu entre l’UE et le Royaume-Uni lors du conseil européen de mars 2018 et mettre en place les accords adéquats après cette période. Les deux pays travailleront également pour mettre en place des accords d’échanges plus forts pour appuyer et améliorer davantage les liens commerciaux. Les deux ministres se sont dit confiants quant à l’avenir de leur partenariat et à la qualité qui caractérise les échanges entre les deux pays. Ils ont réaffirmé leur détermination à œuvrer pour le renforcement des relations entre les opérateurs en vue de booster les échanges agricoles.

Lors de sa visite de travail à Londres, M. Akhannouch doit également tenir des réunions avec le président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) Suma Chakrabarti et le directeur de la coopération internationale de la National Farmers Union (NFU), Nick Von Wolstenholz. Le NFU est un syndicat qui représente les agriculteurs britanniques dont une large partie a voté pour la sortie de leur pays du bloc communautaire. Il est à souligner que les échanges commerciaux globaux entre le Maroc et le Royaume Uni sont en moyenne de 13.8 MM de DH par an (2014-2016). Parmi les principaux produits importés depuis le Royaume Uni figure la pomme de terre, le blé tendre, le fromage à pâte pressée et cuite et autres préparations alimentaires. Les exportations alimentaires marocaines vers le Royaume Uni comportent quant à elle principalement les tomates fraiches ou réfrigérées, les agrumes, les olives conserves et les câpres conservés.