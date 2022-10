L’Observatoire d’Oukaimeden a détecté le 9 octobre un sursaut record de rayons gamma, l’explosion la plus puissante jamais enregistrée à ce jour, suite à une alerte envoyée par le télescope SWIFT de la NASA, a déclaré à Hespress, Zouhair Benkhaldoun, professeur à l’Universtité Cadi Ayyad de Marrakech et directeur de l’Observatoire.

Le sursaut de rayons gamma, la forme la plus intense de rayonnement électromagnétique, a été détecté par des télescopes en orbite autour de la Terre. Il a été émis à une distance estimée de 2,4 milliards d’années-lumière de la Terre, avait précisé l’Observatoire de l’Oukaimeden dans un communiqué.

«Cette explosion est unique car c’est la plus grande faisant que jamais un flash de lumière n’ait été aussi brillant. Ce dernier apparaît lorsqu’un accident à très haute énergie se produit dans l’espace», a expliqué à nos confrères de Hespress, Zouhair Benkhaldoun.

En effet, le phénomène a été détecté pour la première fois le matin du 9 octobre par les télescopes spacieux à rayons X et à rayons gamma. Les télescopes MOSS et HAO de l’Observatoire de l’Oukaimeden ont observé l’explosion dans le cadre d’une coopération avec le consortium GRANDMA. Et depuis, les astronomes des quatre coins du monde observent le flash le plus brillant de l’histoire de l’astronomie qui pourrait être lié à l’explosion d’une méga-étoile.

L’astronome marocain a donc fait savoir que « si les rayons générés par l’explosion sont d’une forme très intense, ils ne durent pas longtemps. Leur luminosité s’estompe rapidement, obligeant les observatoires à être dotés d’une capacité d’interaction instantanée. Et l’Observatoire Oukaimeden dispose des outils nécessaires».

Par ailleurs, Zouhair Benkhaldoun a ajouté que la survenue d’une telle éruption peut être le résultat d’une explosion d’une méga-étoile ou d’une collision entre plusieurs gros objets tels que des trous noirs ou une étoile à neutrons. «Les études préliminaires suggèrent, jusqu’à présent, que la cause du flash lumineux serait l’explosion d’une méga-étoile. Ce qui provoquerait la naissance d’un trou noir», a-t-il conclu.

L’Observatoire d’Oukaimeden est affilié à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, situé dans la région d’Oukaimeden, à plus de 2 700 mètres d’altitude. Il a des partenariats avec plusieurs laboratoires et observatoires internationaux et a contribué à de nombreuses découvertes astronomiques.