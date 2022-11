Belkhir El Farouk, inspecteur général des Forces armées royales (FAR) et commandant de la zone Sud, a été reçu lundi au Pentagone, en Virginie aux Etats-Unis pour rencontrer Christopher W. Grady, 12e vice-président des chefs d’Etat-major interarmées et amiral de la marine des Etats-Unis.

La rencontre entre Belkhir El Farouk et Christopher W. Grady a eu lieu ce lundi 7 novembre 2022, apprend-on d’un communiqué publié hier, par le gouvernement américain. Durant ladite visite au quartier général du Département américain de la défense, les deux chefs militaires ont abordé plusieurs points importants.

Il s’agit notamment de « la coopération en matière de sécurité, de renforcement de la préparation militaire ainsi que d’autres points d’intérêt commun entre les deux pays tels que leur relation militaire bilatérale solide qui contribue à la stabilité et à la sécurité de l’Afrique du Nord », lit-on dans le communiqué du Pentagone.

Lire aussi. En images: Belkhir El Farouk assiste à un exercice militaire en Israël

Les chefs militaires ont pareillement discuté de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des efforts continus des forces américaines et de l’OTAN pour dissuader l’agression russe et des relations de défense bilatérales.

Rappelons que le 17 octobre dernier à Rabat, Belkhir El Farouk avait reçu le commandant du commandement américain pour l’Afrique (Africom), le Général d’Armée Michael Langley. Au cours de sa visite, le général Langley a rencontré à Rabat de hauts responsables militaires marocains, dont Belkhir El Farouk, ainsi que Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’administration de la Défense nationale.

Lire aussi. Industrie de la défense: le Maroc a-t-il les moyens de ses ambitions?

Un an avant, en octobre 2020, le Maroc et les États-Unis signaient une « Feuille de route pour la coopération en matière de Défense » étalée sur dix ans, et qui trace la coopération dans les domaines de priorité, notamment le renforcement de la modernisation militaire du Maroc et les efforts concertés pour répondre efficacement aux menaces régionales.