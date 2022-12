La préfecture de police de Rabat a mis en place un protocole de sécurité pour sécuriser les célébrations de masse attendues à l’occasion de l’arrivée de l’équipe nationale de football dans la capitale, mardi, après son exploit lors de la Coupe du monde au Qatar.

Ces préparatifs sécuritaires s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des instructions royales, qui ont été exprimées dans un communiqué dans lequel il est précisé que « l’équipe nationale de football se verra attribuer mardi une réception au niveau du parcours brillant qu’il a réalisé lors de la finale de la Coupe du monde. »

A cette occasion, le Directeur Général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire National, Abdellatif Hammouchi, accompagné de hauts responsables de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, a effectué une visite de terrain pour passer en revue le protocole de coopération en matière de sécurité et de sûreté dédié à la sécurisation de cet important événement, et il a également inspecté les différents dispositifs de sécurité et formations policières qui participeront à la sécurisation de cette grande fête populaire.

Selon une source sécuritaire, le protocole de sécurité et de sûreté établi par la préfecture de police de Rabat mise sur l’implication de plus de 8 000 policiers et forces publiques pour sécuriser les bordures de routes et les couloirs qu’empruntera le bus de l’équipe nationale marocaine, et leur tâche principale sera de fournir une atmosphère sécurisée pour la célébration dans les meilleures conditions, et d’assurer un bon déroulement de la marche et de maintenir la sécurité des citoyens.

La même source a expliqué que les autorités sécuritaires de Rabat et de Salé ont mobilisé, à cet effet, des groupes de sécurité réguliers spécialisés dans la sécurisation des grandes manifestations et événements, des équipes pour intervenir en prévision d’événements d’urgence, et des patrouilles mobiles de diverses unités de police, dont des équipes de cavaliers et de chiens policiers dressés.

Depuis les premières heures de mardi matin, les services de sécurité ont commencé à installer des points de contrôle de sécurité distincts dans le périmètre extérieur des différents couloirs et ruelles menant aux rues principales, par lesquelles passera le convoi de l’équipe nationale, afin d’assurer une circulation régulière et prévenir la surpopulation et l’obstruction de la circulation, ainsi que pour assurer la sécurité des citoyens et des citoyens qui viendront célébrer les réalisations de l’équipe nationale de football.

Il est prévu que ces célébrations nationales soient marquées par une présence populaire et une large affluence du public le long du couloir que traversera le convoi de l’équipe nationale, depuis son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, à cinq heures de l’après-midi, mardi, jusqu’à son arrivée au Palais Royal où les membres de l’équipe nationale seront reçus par le roi Mohammed VI.