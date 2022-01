Après Soufiane Rahimi, c’est au tour d’Achraf Hakimi de prendre la pose avec Mohamed Salah. La photo, postée en fin de matinée, est rapidement devenue virale.

Le latéral du PSG et des Lions de l’Atlas a posté jeudi une photo qui a ravi les fans du ballon rond. Le cliché, pris à Yaoundé, le montre aux côtés de l’attaquant égyptien du Liverpool, Mohamed Salah.

En trois heures, la photo a reçu près de 800.000 likes et plus de 6.500 commentaires, dont ceux de l’international marocain Munir El Haddadi, du boxeur marocain Ahmed El Mousaoui ou encore de l’acteur français d’origine algérienne Soufiane Guerrab. « Deux personnes qui rendent des millions d’autres fières », a écrit notamment la Confédération africaine de football (CAN).

Les deux joueurs sont en effet logés dans le même hôtel, avec le reste de leurs sélections respectives, dans la capitale camerounaise.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

Avant Achraf Hakimi, l’ancien rajaoui Soufiane Rahimi, qui joue désormais à Al Aïn FC aux Emirats arabes unis, avait lui aussi pris la pose aux côtés de la vedette des Pharaons.