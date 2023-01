Le Comité de la Jeunesse relevant du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports, a approuvé, lundi lors d’une réunion au siège du Secrétariat Général de la Ligue Arabe au Caire, trois initiatives présentées par le Maroc dans le cadre des activités et programmes prévus dans le royaume pour célébrer l’Année de la jeunesse arabe 2023, initiée par la Ligue Arabe.

Ces initiatives devraient être soumises à la prochaine réunion du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports, qui se tiendra le 18 janvier en Arabie saoudite.

La première initiative concerne la tenue, en mars prochain, d’une formation au profit de la jeunesse arabe dans le domaine de la démocratie et des droits de l’Homme à Marrakech, dans le but de renforcer les capacités des jeunes dans le domaine des droits de l’enfant, de la jeunesse et de la femme, améliorer leurs techniques de plaidoyer et promouvoir une culture du dialogue et de la non-violence.

La deuxième initiative consiste à organiser, en juin prochain à Rabat, de journées d’études portant sur la plateforme numérique de la jeunesse arabe.

Ces journées d’études visent à échanger sur les perspectives qui s’offrent aux jeunes et les opportunités d’innovation, comme elles aspirent à créer d’une plateforme numérique qui comprend diverses études et rapports sur la jeunesse arabe.

Quant à la troisième initiative, elle porte sur l’organisation en décembre prochain à Tétouan, d’une formation dans le domaine du volontariat et de la participation civique.

Cette session de formation vise à partager les meilleures expériences entre les pays arabes dans le domaine du volontariat, à assurer la formation de groupes de jeunes dans le domaine du volontariat, ainsi qu’à créer un réseau arabe pour coordonner entre les institutions actives dans ce domaine.

Lors de cette rencontre, qui a été marquée par la présentation de la vision, des plans et de la stratégie générale de l’Année de la jeunesse arabe 2023, le Maroc était représenté par le chef du service de la Jeunesse au sein du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Abdelmajid Sanih, et le représentant permanent adjoint du Maroc auprès de la Ligue arabe, Hicham Ould Sallay.

L’initiative de l’Année de la jeunesse arabe vise à préparer une génération de jeunes leaders capables de construire un avenir meilleur pour le monde arabe. Il s’agit ainsi de présenter des études et des enquêtes, organiser des forums et des événements tout au long de l’année et échanger les expériences en vue d’établir un agenda commun qui reflète les aspirations et les préoccupations de la jeunesse arabe.