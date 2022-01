Selon l’ONG Libyan Crimes Watch, les trois migrants marocains ont été tués dans un centre de détention contrôlé par le conseil présidentiel du pays.

Le meurtre de trois Marocains, détenus dans un centre en Libye, a été dénoncé par Libyan Crimes Watch. Il s’agit de Abdelaziz El Harchi, 30 ans, qui serait mort sous la torture début janvier, détaille l’ONG dans un communiqué daté du 14 janvier.

Hamza Ghadada, 21 ans, lui serait décédé le 3 décembre 2021, après que sa santé se soit détériorée. Il n’aurait pas reçu des soins médicaux, ni été transféré à l’hôpital pour y être soigné. Pour ce qui est du troisième, la date exacte de sa mort n’est pas encore connue.

Lire aussi: Libye: le chef de l’Autorité électorale s’explique sur le report de la présidentielle

Les corps des trois migrants ont été transférés à la morgue de l’hôpital général d’Al Zahraa. La famille de l’une des victimes a indiqué qu’elle avait pu obtenir des photos prises à la morgue qui montraient des signes de torture.

« Nous tenons le Conseil présidentiel libyen pleinement responsable légalement de ces crimes et d’autres violations répétées et horribles contre les migrants, commis par ‘l’appareil de soutien à la stabilisation’ qui leur est affilié, sans prendre aucune mesure pour demander des comptes aux responsables », fustige l’ONG dans son communiqué.

« Nous demandons également au procureur libyen d’ouvrir une enquête immédiate et transparente sur ces incident, de traduire les responsables en justice et de prendre des mesures urgentes pour protéger les migrants dans les centres de détention », ajoute-t-elle.

Au moins 195 Marocains bientôt rapatriés

Le 16 septembre dernier, l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’Homme alertait sur la situation de centaines de migrants marocains, détenues par les autorités libyennes depuis des mois, dans « des conditions inhumaines sans justification légale ».

« L’administration des prisons et des centres de détention ne parvient pas à fournir aux détenus des soins de santé, en particulier ceux atteints du COVID-19, des quantités suffisantes de nourriture ou d’eau potable. De plus, les maladies infectieuses se répandent à grande échelle parmi les détenus en raison de l’environnement insalubre », écrivait l’observatoire, affirmant avoir eu les témoignages de plus de 80 familles de ces migrants.

La plupart des migrants marocains détenus rejoignent la Libye par voie terrestre, en espérant traverser la Méditerranée vers les côtes italiennes. « Les migrants quittent le Maroc sans papiers d’identité, pensant que cela les aidera à obtenir l’asile à leur arrivée sur les côtes italiennes », mais beaucoup se retrouvent arrêtés par les gardes-frontières libyens.

Fin aout, Abdallah Ellafi, vice-président du Conseil présidentiel libyen avait indiqué, lors d’une conférence conjointe à Rabat avec Nasser Bourita, que 195 Marocains seront rapatriés prochainement lors d’opérations coordonnées entre le ministère de l’Intérieur marocain et les autorités libyennes.