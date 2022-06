Le Maroc fait partie des pays qui ont connu des « progrès notables » dans le domaine des libertés religieuses, a indiqué jeudi le Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

Dans une allocution à l’occasion de la publication du rapport 2021 sur les Liberté religieuses internationales du département d’Etat, Blinken a affirmé que « le rapport de cette année comprend plusieurs pays où nous constatons des progrès notables, grâce au travail des gouvernements, des organisations de la société civile et des citoyens ».

Today, @statedept released the 2021 International Religious Freedom Report. Respect for religious freedom isn’t only one of our deepest held values and a universal human right—it’s also a vital foreign policy priority. We must do more to combat rising forms of hate. pic.twitter.com/Gsl43J2jpa

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 2, 2022