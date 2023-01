Le parti socialiste, PSOE, de Pedro Sanchez et quelques partis d’extrême droite ont été les seuls à voter contre le texte du Parlement européen sur la situation des journalistes au Maroc.

Le vote au sein du Parlement européen du texte sur la liberté de la presse au Maroc, tenu le jeudi 19 janvier, a été marqué par l’absence de près d’un tiers des eurodéputés (430 présents sur 705).

Rédigé et promu par les démocrates et libéraux Renew Europe, les Verts/ALE, le groupe des conservateurs et réformistes européens (CRE) ainsi que des partis d’extrême gauche, le texte non contraignant a récolté 356 voix pour, 32 contre et 42 abstentions.

Au lendemain de ce vote, les médias espagnols relèvent la prise de position à contre-courant du parti socialiste espagnol, PSOE. Car en effet les dix-sept eurodéputés socialistes espagnols ont voté contre le texte virulent, à l’exception de leur chef de file Iratxe García, qui s’est prononcé en faveur du texte.

Les socialistes espagnols ont été les seuls « aux côtés d’une douzaine d’eurodéputés d’ultradroite à se prononcer contre ce texte », souligne El Independiente.

Il est à noter que ce vote intervient à quelques jours seulement de la tenue de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne à Rabat, après plusieurs reports et blocages.

Pour rappel, l’Espagne et le Maroc ont décidé que la douzième réunion de haut niveau aura lieu les 1er et 2 février à Rabat, a annoncé le ministère espagnol des Affaires étrangères dans un communiqué. Reportée à plusieurs reprises, cette réunion intervient suite à la normalisation des relations entre Rabat et Madrid après plusieurs mois de tension. Une « nouvelle étape » a été inaugurée en avril dernier après que le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez ait opéré un revirement historique sur la position espagnole autour du conflit du Sahara.