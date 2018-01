Quand LG s’inspire de Checfchaouen pour ses nouveaux smartphones

Le géant téléphonique sud-coréen introduit trois nouvelles teintes pour ses G6 et Q6, dont une inspirée par les "beaux édifices bleus de la ville de Chefchaouen".

LG rejoint le cercle de grandes entreprises internationales qui se sont inspirées du Maroc pour leurs produits. Plus précisément, c’est à la ville de Chefchaouen que le géant sud-coréen des smartphones rend hommage à travers ses nouveaux G6 et Q6. En effet, ces appareils se déclinaient déjà en cinq coloris, à savoir «Astro Black», «Ice Platinum», «Mystic White», «Terra Gold» et «Marine Blue». Mais ils accueillent désormais le violet lavande, le rose framboise et… le bleu marocain.

À travers ce large choix de couleurs, LG veut permettre à ses clients de trouver le téléphone qui «exprime le mieux leur individualité». En particulier, «la teinte sophistiquée du bleu marocain a été inspirée des beaux édifices bleus de la ville de Chefchaouen, au Maroc», a souligné un porte-parole du constructeur. Les deux autres teintes ont également leur sens.

Les nouvelles couleurs des LG G6 et LG Q6 seront disponibles en Corée du Sud à partir de février, avant d’atterrir plus tard sur «les marchés clés dans le monde entier».