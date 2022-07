Après Al Hoceima, Guercif s’apprête à son tour à vivre un scrutin législatif partiel après l’invalidation, par la Cour constitutionnelle, des résultats des élections du 8 septembre 2021.

La Cour constitutionnelle a rendu, le mardi 19 juillet, son verdict concernant le recours du candidat USFP Said Aziz (Union socialiste des forces populaires) contre le scrutin législatif qui s’est déroulé le 8 septembre 2021 dans la circonscription locale de Guercif. Le candidat socialiste reprochait à deux candidats, vainqueurs du scrutin, de ne pas avoir respecté l’état d’urgence sanitaire.

La Cour a donné raison à Said Aziz et a décidé d’annuler l’élection de Mohammed El Barnichi (PAM) et Ali Lejghaoui (PI). Selon la résolution n° : 193/22 AD, la raison de l’annulation de l’élection des députés est due à leur non-respect de l’état d’urgence en organisant des rassemblements de masse dans lesquels le nombre de participants dépasse 100 personnes.

Le tribunal a ordonné l’organisation de nouvelles élections dans ladite circonscription conformément aux dispositions de l’article 91 de la loi organique relative à la Chambre des représentants.