Le Maroc pourrait atteindre son objectif de vaccination en décembre. L’état d’urgence décrété depuis plus d’un an et demi pourrait alors être levé.

Les indicateurs sont au vert depuis plusieurs semaines, avec une baisse drastique des cas de contaminations, des décès et aussi des patients en réanimation.

À cela s’ajoute, une campagne de vaccination qui n’a pas d’égal en Afrique. En effet, plus de 24 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin anti-covid à la date du 27 octobre. Plus de 21,8 millions de personnes sont entièrement vaccinées et quelque 1,2 million a reçu une troisième dose de rappel du vaccin.

Les stocks de vaccin anti-covid sont suffisants, nous explique une source bien informée, notant qu’une cargaison de 250.000 du vaccin Pfizer est attendue ce samedi 30 octobre. La cadence de vaccination ne devrait donc subir aucun changement, poursuit notre source.

Sur cette base, l’immunité collective pourrait être atteinte en décembre, car concrètement «un peu moins de 6 millions de personnes nous en séparent» indique la même source. «L’immunité sera atteinte lorsque nous vaccinerons 80% de la population générale, en ne comptant pas les moins de 12, qui sont à peu près 6 à 7 millions et qui ne seront pas vaccinés», poursuit la même source.

«Les mesures de restrictions devraient alors être levées, le ministre lui-même en a parlé», rappelle-t-elle. En effet, le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb avait affirmé devant la Chambre des représentants que le pass vaccinal, ainsi que l’administration d’une troisième dose jouent un «rôle essentiel» pour «lever graduellement les restrictions et revenir à la vie normale».

Notre source apporte toutefois quelques nuances en évoquant la montée des cas dans d’autres pays, après un allégement des mesures. C’est le cas en Angleterre notamment, où l’épidémie est repartie à la hausse, conduisant d’ailleurs le Maroc à annuler tous les vols de et en provenance de ce pays.

D’autres pays sont dans une situation alarmante comme la Russie qui a enregistré jeudi un nouveau record de contaminations et décès liés au Covid-19, signe de la virulence de la vague épidémique qui frappe ce pays et a contraint la capitale Moscou à fermer ses services non essentiels.

Par ailleurs, une troisième ville de Chine a confiné jeudi ses habitants après l’apparition d’un seul cas de Covid-19, les autorités redoutant les risques de contagion à moins de 100 jours des Jeux olympiques d’hiver à Pékin.

Cette montée du sous-variant du variant Delta inquiète elle aussi, indique notre source, notant que «le Maroc restera vigilant et prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter une nouvelle vague».