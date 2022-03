Voici l’essentiel du projet de mise en place d’un processus d’examen et de certification des lauréats des établissements de formation professionnelle privée non accrédités par les centres d’examen relevant du secteur public.

– Le projet porte sur l’appui au processus d’examen et de certification des lauréats des établissements de formation professionnelle privée (EFPP) non accrédités par les établissements relevant du secteur public, suite à l’engagement du ministère en charge de la formation professionnelle à réactiver la disposition de l’article 34 de la loi 13.00 pour donner la possibilité aux jeunes inscrits dans les établissements susmentionnés d’avoir un diplôme reconnu par l’Etat.

– Ce projet est structuré en cinq missions à savoir, le lancement et cadrage du projet, l’élaboration de la démarche et du processus d’identification des centres d’examens et des filières, la conception du dispositif d’examen et de certification, la réalisation d’une première opération du processus d’organisation des examens de fin de formation au profit des stagiaires des EFPP par des établissements de formation professionnelle public et l’organisation d’un séminaire de partage et de restitution des travaux.

Résultats :

– Conception d’un dispositif d’examen et de certification avec les outils y afférents ;

– Organisation des examens de fin de formation pour la certification des stagiaires des EFP privée : 30 stagiaires relevant des EFP privée déclarés admis par les ISTAHT d’Agadir, de Salé et de Marrakech pour la filière de Technicien en cuisine en mai 2021. 10 stagiaires relevant des EFP privée déclarés admis par les Instituts de Formation Professionnelle de la Santé (Marrakech et Fès) pour la filière d’aide-soignant niveau Qualification, en novembre / décembre 2021.

– Organisation d’un séminaire de partage et de restitution pour communiquer sur le dispositif des examens et de certification par les centres d’examens ainsi que les forces et contraintes de l’expérience pilote mise en œuvre au titre de 2021/2022 avec les centres d’examens relevant des départements de la Santé et du Tourisme et les points d’amélioration.

– Remise des diplômes aux lauréats des EFP privée qui ont été déclarés admis aux examens organisés par les centres d’examen relevant de la santé et du tourisme (Agadir, Marrakech, Fès ; Salé).