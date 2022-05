Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, a exprimé, lundi, la « satisfaction » de son pays quant au rythme de la mise en œuvre de la feuille de route établie entre l’Espagne et le Maroc.

L’application de la feuille de route élaborée lors de la visite au Maroc en avril dernier du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI « avance à pas sûrs et en toute normalité», a souligné Albares lors d’un point de presse conjoint avec son homologue portugais, Joao Gomes Cravinho.

Les liaisons maritimes et aériennes entre les deux pays « ont été complètement rétablies » et la semaine dernière, des réunions ont eu lieu à Rabat pour préparer l’opération « Marhaba », qui reprendra cet été après une interruption de deux ans due à la pandémie, et examiner la gestion des flux migratoires, a relevé le chef de la diplomatie espagnole.

Selon lui, le renforcement de la coopération migratoire « se voit sur le terrain avec de fortes baisses » principalement sur la côte atlantique, où les arrivées aux îles Canaries ont diminué de 45%, précisant que les différents groupes de travail continueront à tenir des réunions.

« Nous voulons faire les choses progressivement, de manière ordonnée, sans relâche mais aussi sans urgence », a-t-il souligné.

« Je suis satisfait du rythme selon lequel se développent les travaux et la coordination de ces groupes », a conclu Albares.