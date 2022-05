Les autorités espagnoles ont remis au Maroc le dénommé Rachid Aglif, condamné suite aux attentats du 11 mars 2004 à Madrid, après avoir purgé une peine de 18 ans de prison.

Rachid Aglif, alias «le lapin» a été conduit à bord d’un avion privé à l’aéroport Mohammed V de Casablanca et remis aux autorités marocaines, confirme l’agence espagnole EFE.

Rachid Aglif a été arrêté le 6 avril 2004 en Espagne après avoir été « reconnu coupable d’avoir participé à des réunions avec le mineur José Emilio Suárez Trashorras pour obtenir des explosifs », indique la même source.

Lire aussi. Vidéos. 18 ans après, deux documentaires retracent les attentats de Madrid

L’Audience nationale, plus haute juridiction dans le pays, l’a condamné en octobre 2007 à 18 ans de prison, qu’il a purgés dans la prison d’Alcalá Meco.

En 2017, l’Espagne avait remis aux autorités marocaines deux autres personnes impliquées dans les attentats de Madrid, ayant fait 193 morts et 1.800 blessés. Deux autres Marocains ont écopé des peines les plus lourdes et ont été reconnus coupables pour l’assassinat de 191 personnes. Ils ont été condamnés à des peines de 42.000 ans de prison.