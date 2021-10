L’Espagne est prête à ouvrir une nouvelle étape dans sa relation avec le Maroc, fondée sur la “confiance, la transparence et le respect des engagements pris”, a affirmé le ministre espagnol des Affaires étrangères

«Nous sommes sur la bonne voie» et d’ailleurs «les signaux que nous recevons du Maroc vont dans ce sens», a déclaré, ce lundi 25 octobre 2021, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

Bien qu’«il ne soit pas possible de parler de négociations (…) il y a un dialogue», a affirmé le ministre espagnol qualifiant la relation maroco-espagnole de «tranquille» en ces moments. «Le Maroc et l’Espagne veulent tous deux reconstruire une relation basée sur la confiance et la transparence (…) sans qu’il n’y ait d’actions unilatérales», a-t-il poursuivi.

Lire aussi: Diplomatie: l’Espagne oeuvre « pour une relation durable » avec le Maroc

Concernant l’arrêt du gazoduc Maghreb-Europe, le ministre espagnol a affirmé qu’il «n’y a toujours pas de décision définitive » sur ce dossier. Le contrat d’utilisation de ce gazoduc va expirer ce dimanche 31 octobre.

«Nous ne pouvons pas prendre de décisions pour des pays tiers. Ce sont eux qui ont décidé de rompre les relations diplomatiques, mais ce que nous pouvons faire, c’est essayer d’avoir les meilleures relations avec nos voisins, qui sont fondamentales pour nous et pour la stabilité de la Méditerranée» a déclaré José Manuel Albares.

Concernant l’accueil du leader du Front Polisario, Brahim Ghali, à l’origine d’une grave crise avec Rabat et pour lequel l’ancienne ministre des Affaires étrangères Arancha González Laya a été mise en cause, Albares a de nouveau déclaré que son gouvernement respecte « toutes les actions en justice ». «Nous collaborons dans tout ce qui est demandé et nous agissons avec la plus grande transparence», a-t-il souligné.