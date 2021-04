L’Espagne a conclu un accord avec le Maroc pour renvoyer dans leur pays une centaine de migrants marocains arrivés dimanche à la nage à Sebta, a annoncé mardi la préfecture de l’enclave espagnole.

« Les expulsions ont commencé ce matin » et concernent « entre 100 et 120 » personnes, tous « Marocains » et « adultes », a indiqué la préfecture de Sebta.

Dimanche, une centaine de migrants se sont jetés à l’eau près de Fnideq afin de rejoindre l’enclave espagnole située à quelques kilomètres.

« Ce n’est pas habituel, il peut y avoir des groupes de 3, 4 ou 5, mais autant, non », a souligné la garde civile espagnole. La plupart ont été secourus en mer par les autorités espagnoles, et trois personnes ont été hospitalisés pour hypothermie.

Lire aussi: Vidéos. Une centaine de jeunes parviennent à Sebta à la nage, au moins deux morts

Des migrants venus du Maroc tentent régulièrement de rejoindre par la mer Sebta, séparée du Maroc par une immense barrière de sécurité.

Sebta et Melilla constituent les seules frontières terrestres de l’Union européenne avec l’Afrique, et sont régulièrement le théâtre de tentatives de passages en force de migrants.