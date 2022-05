L’Espagne a contribué à hauteur de 4 millions de dollars au financement de la Minurso, et ce depuis sa création il y a près de 30 ans, en 1991.

L’Espagne a participé au financement de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara (Minurso), à hauteur de 4 millions de dollars depuis 1991, soit près de 3,8 millions d’euros. Ce chiffre a été révélé par le gouvernement espagnol, dans la réponse à une question parlementaire posée par sénateur de la coalition de gauche Compromís Carles Mulet.

Selon Europa Press, qui rapporte l’information dimanche, le sénateur souhaitait savoir ce que l’Espagne a fait pour la Minurso depuis sa création en 1991″ et aussi, si le pays lui a fourni du personnel pendant cette période.

L’Espagne contribue à hauteur de 2,1% au budget de la mission, ce qui représente une contribution à ce jour de plus de 4 millions de dollars, a fait savoir le gouvernement espagnol dans sa réponse.

En outre, il confirme que « la Minurso n’a pas compté sur les troupes espagnoles jusqu’à présent », sans donner plus de détails.

Le gouvernement espagnol a aussi souligné que « l’Espagne fait partie du Groupe des amis du Sahara occidental au sein des Nations unies, aux côtés des États-Unis, de la Russie, du Royaume-Uni et de la France » et qu’elle est donc « un observateur attentif de l’évolution du mandat de la mission », en plus de participer de manière constructive aux négociations pour le renouvellement de son mandat par le Conseil de sécurité et de coparrainer les projets de résolution correspondants.

La Minurso a été créée par la résolution 690 du Conseil de sécurité, en date du 29 avril 1991, suite à l’acceptation des propositions de règlement par le Maroc et le Front Polisario, le 30 août 1988.

En octobre dernier, le Conseil de sécurité a décidé de proroger pour une année supplémentaire le mandat de la mission, tout en consacrant, une fois de plus, la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie pour résoudre ce conflit.