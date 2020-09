Les vols réguliers de la RAM remplacés par des vols spéciaux

L’état d’urgence reconduit dans le pays, la compagnie aérienne nationale revoit son programme de vols. Ainsi les vols réguliers seront déprogrammés et remplacés par des vols spéciaux.

«Faisant suite à la décision du gouvernement marocain relative à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, Royal Air Maroc annonce que son programme de vols spéciaux se poursuivra jusqu’au 10 octobre 2020», date d’échéance théorique de l’état d’urgence, annonce la RAM dans un communiqué.

La compagnie aérienne précise également que «les vols réguliers qui étaient programmés initialement sont remplacés par ces nouveaux vols spéciaux». Ainsi, «les passagers en possession de billets sur les vols réguliers sont invités à contacter le centre d’appel de Royal Air Maroc pour s’enquérir des modalités de changement ou d’annulation de ces billets», souligne toutefois le communiqué.

Lire aussi: Coronavirus au Maroc: l’état d’urgence sanitaire prolongé d’un mois

Les vols sont disponibles à la vente sur le site de la Compagnie nationale (www.royalairmaroc.com) et à travers les centres d’appel et les agences commerciales de Royal Air Maroc ainsi que sur les agences de voyages et le réseau de distribution, précise la même source.

Par ailleurs, la compagnie rappelle que désormais les ressortissants étrangers ressortissants des pays non soumis à l’obligation de visa et disposant d’une réservation confirmée d’un hôtel au Maroc pourront accéder au territoire marocain sur présentation de cette réservation. Ces vols et ceux dits « spéciaux » sont d’ailleurs également assurés par la compagnie low cost Air Arabia et plus récemment Air France.

Pour tous les vols vers le Maroc, les passagers devront présenter un test PCR négatif datant de moins de 48h et un test sérologique récent.