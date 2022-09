Après deux ans d’absence, les volontaires du Corps de la paix américain reviennent au Maroc, a annoncé l’ambassade des Etats-Unis.

L’ambassade des États-Unis a annoncé, dans un communiqué diffusé ce jeudi, l’arrivée de 51 volontaires du Corps de la Paix au Maroc, après une pause de deux ans des opérations relatives à ce programme, due à la pandémie du Covid-19.

Ces bénévoles, âgés de 21 à 60 ans, représentent les « nombreux aspects de la diversité que l’on retrouve aux États-Unis ».

Les nouveaux volontaires passeront leurs onze premières semaines dans le royaume à suivre une formation linguistique et culturelle intensive dans la région de Béni-Mellal-Khénifra. Ils partiront ensuite vers plusieurs villes et villages à travers le Maroc, où ils « effectueront un service volontaire pour promouvoir la paix, l’amitié et soutenir le stratégie de développement de la jeunesse du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la communication », explique l’ambassade américaine.

Il s’agit de la 59e année de service du Corps de la paix au Maroc. Le royaume accueille des volontaires du Corps de la Paix américain depuis 1963, « ce qui en fait l’un des premiers pays à le faire ».

Le Maroc est aussi, selon l’ambassade US, l’une des destinations les plus demandées par les volontaires.