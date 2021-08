De par ses potentialités touristiques, sa richesse culturelle et sa diversité cultuelle, Marrakech ne cesse d’accueillir, depuis le lancement des vols commerciaux directs en provenance d’Israël, des centaines de touristes israéliens qui viennent découvrir le charme et la magie de la cité Ocre et de son arrière-pays.

Dans le contexte de la crise sanitaire qui a paralysé le secteur touristique mondial, ce fort engouement pour la destination Maroc en général et Marrakech en particulier fait beaucoup d’envieux. Bien au-delà de la seule dimension économique d’une affluence de touristes donnant naissance à une reprise du secteur touristique, cela témoigne, si besoin est, du climat de tolérance, de stabilité et de coexistence qui règne dans le Royaume depuis des milliers d’années.

Cette culture millénaire a été à l’honneur, jeudi, dans le cadre d’une journée culturelle maroco-israélienne organisée par un établissement hôtelier qui accueille plus de 250 touristes israéliens (selon les chiffres du Conseil Régional du Tourisme), pour sceller un brassage culturel des peuples marocain et israélien, huit mois après la signature de l’accord tripartite Maroc-USA-Israël.

La place mythique de Jamaa El Fna s’est déplacée à l’occasion au sein de cet établissement hôtelier pour mettre en avant la richesse, la diversité et la singularité de l’artisanat marocain, qui reflète la richesse culturelle ancestrale et s’inscrit parmi les joyaux du patrimoine culturel et artistique du royaume.

Dans ce sens, M. Jospeh Gabison, directeur d’une agence de voyage israélienne, n’a pas manqué d’exprimer son admiration pour la richesse culturelle du Royaume, un pays « avec une chaleur humaine époustouflante qui règne depuis des décennies, notamment grâce à l’ouverture d’esprit et à la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que de celle de Feu SM Hassan II et Feu SM Mohammed V ».

« Nous sommes fiers de faire venir beaucoup d’Israéliens grâce aux vols réguliers entre Tel Aviv et Marrakech et espérons que ça va se développer davantage », a -t-il relevé, ajoutant que les touristes israéliens, notamment les quelque 800.000 Israéliens d’ascendance marocaine qui ont gardé des liens très forts avec leur pays d’origine, ont hâte de revenir aux sources.

Dans ce sens, M. Gabison a fait savoir que son agence reçoit de plus en plus de sollicitations de ses vacanciers pour effectuer le pèlerinage aux tombeaux des grands rabbins au Maroc, relevant qu’outre le tourisme cultuel, les touristes israéliens sont fascinés par la richesse historique et géographique du Royaume.

Lui emboîtant le pas, Raphaél Ozin, un touriste israélien venu avec sa famille de Tel Aviv pour passer ses premières vacances au Royaume, a fait part de sa grande joie d’être au Maroc. « Je suis très heureux d’être parmi les premiers touristes qui sont arrivés directement d’Israël. C’est un événement exceptionnel au niveau international », s-est-il félicité.

Le touriste israélien a saisi cette occasion pour remercier SM le Roi Mohammed VI pour ce rapprochement entre les deux peuples.

Pour sa part, Marc Scalia, l’animateur vedette des années 80 de la radio NRJ, a exprimé son honneur et sa fierté d’être à bord des premiers vols en provenance de Tel Aviv qui ont atterri au Maroc, précisément à Marrakech, appelant à développer la fraternité entre les peuples marocain et israélien.

S’agissant de l’expérience touristique dans la cité Ocre, M. Scali, chef du village d’un groupe israélien en visite à Marrakech, n’a pas manqué d’éloge au climat, à l’hospitalité et à l’accueil magnifique que réserve Marrakech à ses hôtes et visiteurs. « Nous nous sentons bien à Marrakech, on a envie d’y rester et on reviendra », a-t-il promis.

Le mois dernier, les deux premiers vols commerciaux directs assurant la liaison Tel-Aviv- Marrakech, opérés par les compagnies israéliennes « El Al » et « Israir » ont atterri, sur le Tarmac de l’Aéroport international Marrakech- Ménara, marquent l’arrivée des premiers touristes israéliens dans le Royaume.

Avec une diaspora marocaine estimée à 800.000 personnes, le marché israélien représente un fort potentiel pour la destination Maroc, selon l’ONMT, qui précise qu’actuellement entre 50.000 à 80.000 israéliens visitent annuellement le Royaume.

Ce chiffre est amené à croître avec la multiplication des liaisons aériennes entre les deux pays, estime la même source, ajoutant que quelque 200.000 visiteurs israéliens pourraient être attendus dès la première année sur les différents segments : tourisme familial ou religieux, tourisme de loisirs, voyage d’affaires et MICE.