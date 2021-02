Selon un communiqué du gouvernement, le couvre-feu national ainsi que les autres restrictions sont prolongés de deux semaines à compter de ce mardi 2 février à 21h.

Cette décision intervient sur la base des recommandations de la commission scientifique et technique concernant la nécessité de maintenir les mesures nécessaires pour lutter contre le covid-19, notamment après l’apparition de nouvelles variantes du virus dans des pays voisins, explique le communiqué.

Elle s’inscrit également dans le cadre des efforts continus pour contrer la propagation de l’épidémie et limiter ses répercussions négatives.

En plus d’un couvre-feu national instauré de 21h à 6h du matin, les restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces doivent continuer à fermer à 20h. De même, les fêtes et les regroupements demeurent interdits.