Plusieurs associations des restaurateurs touristiques déplorent l’absence de mesures de soutien en leur faveur depuis le début de la crise sanitaire. Elles demandent une rencontre avec Fatim-Zahra Ammor

« Le secteur de la restauration touristique est le seul à avoir été écarté de toute mesure de soutien et d’accompagnement et à n’avoir bénéficié d’aucune aide, ni mesure de soutien, alors même qu’il a été en première ligne face aux effets dévastateurs de cette pandémie », déplorent sept associations du secteur dans un communiqué conjoint, diffusé le 22 décembre.

Pour « survivre à court terme », les restaurants touristiques ont eu recours aux crédits Relance et Oxygène. Mais le « prolongement des mesures de restriction » et le « manque de visibilité » sur une reprise éventuelle, « menace la pérennité des derniers établissements encore ouverts », poursuivent-ils.

Selon ces associations, le secteur est assujetti à de nombreuses taxes fiscales fixes calculées sur la base de leur valeur locative et leur investissement. En absence de revenus, ils demandent à ce que ces taxes soient annulées pour les exercices 2020 et 2021.

« La gastronomie a toujours été la première vitrine de toutes les opérations de promotion nationales et internationales du tourisme marocain. « Le ministère du Tourisme qui reconnaît que le développement du tourisme passe incontestablement par le développement des deux pôles que sont l’animation et la restauration devrait sauvegarder les acquis avant d’encourager la création de nouveaux établissements d’animation touristiques, comme annoncé madame la ministre », regrette-t-elles.

Les sept associations rappellent aussi que les restaurants touristiques ont toujours été classés par les délégations du tourisme régionales à « l’exclusion de tout autre département ministériel » et que depuis la création des conseils régionaux du tourisme, les associations régionales des restaurants touristiques ont toujours fait partie de leur conseil d’administration.

Pour « clarifier » la situation qu’elles qualifient de « dangereuse », ces associations demandent une réunion urgente avec madame la ministre du Tourisme. En plus « d’être pénalisés et privés de toutes mesures de soutien, les restaurants touristiques se voient aujourd’hui « obligés de justifier et légitimer leur place dans l’échiquier du tourisme national ».

La ministre Fatim-Zahra Ammor s’est engagée le 22 décembre à « opérationnaliser au plus vite » un vaste plan de soutien aux opérateurs touristiques. Lors d’une séance de travail avec le président et les représentants de la Confédération nationale du Tourisme (CNT), la ministre a rappelé l’engagement résolu de son département et de l’ensemble des composantes du gouvernement dans la mise en œuvre des mesures les plus urgentes ainsi que des mesures plus structurantes, tels qu’un fonds sectoriel adossé au Fonds Mohammed VI.