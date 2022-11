Les professionnels du transport routier menacent de déclencher une grève nationale, à partir du 21 novembre, en guise de protestation contre les prix des carburants qui viennent de connaître une nouvelle hausse, rapporte dans son édition du 14 novembre 2022, le journal arabophone Almassae.

Le soutien exceptionnel alloué récemment aux professionnels du transport ne suffit plus pour calmer leur colère. Au contraire, ça a bien l’air de l’attiser. Selon le quotidien Almassae, plusieurs organisations syndicales représentatives du secteur du transport routier ont affirmé que nombre de professionnels ne sont plus en mesure de poursuivre leur travail normalement. « Les montants préalablement accordés n’ont pas suffi à compenser la forte hausse qu’ont connue les prix dans les stations-service », apprend-on dudit journal.

Toujours d’après la même source, et dans un communiqué diffusé par une coalition de quelque 19 représentations syndicales du secteur, les professionnels expliquent que la situation ne fait qu’empirer jour après jour. Ce qui appelle, selon la même source, le gouvernement à activer toutes les mesures possibles afin de sauver ce secteur stratégique et le redynamiser.

Les professionnels ont également enregistré qu’un grand nombre d’entre eux n’ont pas reçu de paiements de soutien du gouvernement, et certains d’entre eux n’ont reçu aucun paiement jusqu’à présent, sans parler des autres problèmes qui ont accompagné le processus d’inscription et de soutien.

Et les instances professionnelles œuvrant dans le secteur du transport routier demandent au gouvernement d’accélérer l’élaboration d’un cadre légal et réglementaire afin de faire face à la crise actuelle. Il s’agit dans ce sens, de trouver des solutions concrètes telles que l’introduction du gasoil professionnel, la revalorisation du montant de la subvention mise en place, ou encore le plafonnement des prix des carburants.

Rappelons que le préavis de grève nationale a été signé par plus de 19 organisations syndicales et professionnelles, dont la Confédération démocratique des transports, l’Association marocaine des transports routiers et de la logistique, l’Association nationale des transports nationaux et internationaux et de la logistique et l’Union des ligues des chauffeurs et professionnels des transports au Maroc.