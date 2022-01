Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 01 janvier 2022, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps relativement froid sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux avec gelée locale.

– Quelques formations brumeuses locales, la nuit et la matinée, sur la Méditerranée et les côtes nord.

– Temps assez dégagé sur l’ensemble du pays.

– Quelques chasse-poussières sur les provinces du Sud.

– Vent modéré de secteur est sur le Sud et faible de secteur nord à est ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de -03/04°C sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, 04/10°C sur le Rif, la Méditerranée, Loukkous, les plateaux de phosphate et d’Oulmes et le Sud-Est, 10/15°C sur les régions centre, le Souss et le nord des provinces du Sud et de 15/20°C sur le reste des provinces du Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 13/18°C sur l’Atlas et l’Oriental, 18/23°C sur le Rif, la Méditerranée, Lokkous, les plateaux de phosphate, le Saiss et le Sud-Est, 23/28°C sur les plaines atlantiques nord et centre, le Centre, le Souss et l’est des provinces du Sud et de 28/34°C sur le reste des provinces du Sud.

– Mer belle sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tan-Tan et Boujdour, et agitée ailleurs.