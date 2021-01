Le dreamliner de la RAM contenant 500.000 doses du vaccin Sinopharm a atterri ce matin à 9h38 à Casablanca.

En provenance de Pékin, le vol AT3087 a atterri ce matin à l’aéroport Mohammed V à Casablanca. A bord de l’engin, les 500.000 premières doses du vaccin chinois Sinopharm commandé à 40 millions d’unités.

Vendredi dernier, le Maroc a déjà réceptionné deux millions de doses du vaccin AstraZeneca, distribuées par la suite dans les différentes provinces du royaume en vue de vacciner les personnes appartenant aux groupes prioritaires: les autorités publiques, le personnel médical de plus de 40 ans, le personnel enseignant de plus de 45 ans, et les personnes âgées de plus de 75 ans.

Les premiers rendez-vous de vaccination doivent avoir lieu vendredi.