Les médicaments sont la principale cause des intoxications au Maroc

Les médicaments sont la principale cause d’intoxication au Maroc. Près de 4108 intoxications médicamenteuses qui ont engendré 4 décès ont été enregistrées en 2017, selon le rapport du le Centre anti-poison et de pharmacovigilance du Maroc (CAPM). Les détails.

Sur les 4108 cas d’intoxications médicamenteuses, la circonstance accidentelle représente 65 % des cas, quant à la circonstance suicidaire, elle est de 35 %. Le rapport du CAPM classe les intoxications alimentaires en second lieu, avec 2656 cas qui ont causé 8 décès, d’ailleurs 43, 7 % des cas sont collectifs. Mis à part la viande et les produits carnés qui sont connus pour être les produits les plus incriminés, on retrouve les produits laitiers (17,1 %), les aliments composites (13,4 %), et enfin les produits de la pêche (10,6 %).

Dans le même contexte, les produits gazeux viennent en troisième place avec 2500 cas dénombrés. Le cas le plus récurrent est celui du monoxyde de carbone soit 91,6 % des cas d’intoxication, suivi du gaz propane (2,8 %) et du gaz butane (1,3 %). Pas moins de 9 cas de dés ont été signalés, tous rapportés au monoxyde de carbone.

Cependant, le CAPM estime que les chiffres recensés restent en dessous de la réalité dans la mesure où les décès qui se produisent à domicile échappent au système de déclaration du centre, surtout que la plupart des intoxications surviennent en milieu urbain et surtout à domicile.

Les intoxications par pesticides quant à eux représentent 1705 cas, dont 43 intoxiqués sont décédés, précédés par les animaux venimeux avec 1738 cas. Les produits d’entretien ménagers à leur tour n’échappent pas au classement, puisque 830 intoxications ont été enregistrées, et le premier produit incriminé est l’eau de javel (62,5 %).

La région de Laayoune-Sakia El Hamra a enregistré l’incidence la plus élevée des déclarations (131,79 pour 100.000 habitants), suivie par la région de Beni Mellal-Khenifra (77,02 pour 100.000 habitants), et de la région Rabat-Salé-Kenitra (76,85 pour 100.000 habitants).

Enfin, ce classement ne comprend pas les intoxications par piqûres et envenimations scorpioniques, qui constituent à elles seules 27.944 cas.