Le magazine Industrie du Maroc organise le 24 janvier au Grand Mogador de Casablanca, la 5ème Édition de l’événement Les Matinées de l’Industrie, sous la thématique centrale de « L’industrie de l’eau : Défis urgents et futurs ».

L’ensemble des questions liées au développement de l’offre en eau, à la gestion de la demande et la valorisation de l’eau, à l’irrigation et à l’accélération des investissements dans le secteur de l’eau, seront au cœur des sujets traités lors de la 5ème Édition de l’événement Les Matinées de l’Industrie.

Cette édition réunira des représentants du gouvernement, des acteurs institutionnels opérant dans le développement de plusieurs secteurs, notamment, industriel, agricole et énergétique, ainsi que de nombreux opérateurs économiques influents à l’échelle nationale.

La problématique de gestion des ressources en eau, est devenue une question prioritaire et urgente, d’autant plus que le pays traverse une période de sécheresse intense. De fait, nombreuses sont les actions menées par les différentes entités gouvernementales, pour renforcer l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation et consolider la résilience de notre pays face aux aléas climatiques.

L’événement sera l’occasion pour fédérer l’engagement des différentes parties prenantes, renforcer l’efficacité et l’harmonie entre les acteurs et pour consolider les efforts consentis jusqu’à ce jour, dans la gestion et la valorisation des ressources en eau.