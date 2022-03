Les référents officiels pour la campagne présidentielle sur la 9è circonscription des Français établis hors de France ont tenu, lundi à Casablanca, une conférence de presse en vue de mobiliser les Français de l’étranger à voter en masse.

Cette conférence a connu la participation, par visioconférence, des membres du comité de soutien à la réélection du président Emmanuel Macron, notamment Samantha Cazebonne, Sénatrice des Français établis hors de France, Laurent Calzergues, le responsable communication et Marie-Alix Valensi, la responsable promotions.

Dans une déclaration à la MAP, M’jid El Guerrab, député de la 9è circonscription des Français du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest, a indiqué que l’organisation de cette conférence a pour but de mettre en avant la forte mobilisation des Français établis au Maroc, en Afrique et au Maghreb pour le vote en avril prochain en faveur d’Emmanuel Macron.

Il s’agit également d’inciter les Français à aller voter massivement en vue de la réélection de l’actuel président français, a ajouté El Guerrab qui est également co-coordinateur du comité de soutien à la réélection d’Emmanuel Macron sur le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest.

Il a, en outre, relevé que des meetings sont prévus dans tous les pays du Maghreb pour mobiliser les Français de l’étranger qui atteignent les 1,8 millions personnes à voter, notant que « l’élection n’est pas gagnée ».