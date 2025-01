La Caisse Nationale de la Sécurité Sociale a annoncé l’ouverture exceptionnelle des perceptions ce week-end, 11 et 12 janvier 2025, à ses affiliés.

Compte tenu de l’importance que revêt l’opération de la remise gracieuse aux entreprises débitrices, la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale informe l’ensemble de ses affiliés de l’ouverture exceptionnelle de l’ensemble de ses perceptions les samedi 11 et dimanche 12 janvier 2025 dans toutes les régions du Royaume.

Cette mesure vise à accompagner les affiliés débiteurs à s’acquitter de leurs créances et à permettre au plus grand nombre d’entre eux de bénéficier de la remise gracieuse sur les majorations de retard, astreintes et frais de recouvrement pour la période 2024 et antérieures qui prendra fin le 15 janvier 2025.

Il est important de rappeler que cette remise s’applique à toutes les créances relatives

à la période de décembre 2024 et antérieures, selon les barèmes suivants :