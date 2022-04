Les Forces armées royales (FAR) viennent de lancer plusieurs appels d’offres pour l’acquisition de diverses denrées alimentaires au profit des unités basées dans la Zone Sud. Ces marchés se chiffrent à plusieurs centaines de millions de dirhams. Les détails.

Il s’agit absolument de l’une des plus grandes commandes publiques au Maroc pour cette année 2022. Et il ne s’agit que de couvrir les besoins des troupes basées au Sud sur des périodes de 5 et 6 mois. Les appels d’offres afférents à ces marchés viennent d’être lancés et seront tranchés lors de la deuxième moitié du mois de mai prochain.

Selon des documents consultés par H24Info, les lots les plus chers, selon les estimations du maître d’ouvrage (les FAR en l’occurrence), sont ceux portant sur l’acquisition d’huile de table et d’huile d’olive, avec respectivement 114 et 92,4 millions de dirhams.

Huile de table: 114 millions DH;

Huile d’olive: 92,4 MDH;

Lait UHT stérilisé (1 litre): 9,4 MDH;

Lait UHT stérilisé (50 cl): 7,6 MDH;

Lait en poudre (Boîte de 2,5 Kg): 179,4 MDH;

Dromadaires sur pied (vivants): 30,4 MDH;

Œufs frais: 8 MDH.

Plusieurs lots de légumes secs, d’épicerie, de conserves et de condiments dont:

Café: 7 MDH;

Riz: 24,7 MDH;

Sardines (Boîte de 125 gr): 48,8 MDH;

Filet de maquereau (Boîte de 125 gr): 22,4 MDH;

Haricots secs: 6,5 MDH;

Levure (Boîte de 500 gr): 4,3 MDH;

Thés vert et spécial: 3,9 MDH et 3,5 MDH;

Concentré de tomate: 2 MDH.

Les denrées alimentaires qui seront acquises ne sont pas destinées exclusivement à l’usage des FAR. Selon une tradition de l’armée marocaine dans le Sud, des actions humanitaires sont menées, de manière régulière, au profit des populations civiles avoisinantes. Ces actions humanitaires se traduisent, entre autres, par la distribution d’aides alimentaires.