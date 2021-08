Partie prenante de l’accord sur la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, les États-Unis suivent de près les avancées faites par les deux pays et «continueront à travailler avec les deux pays pour renforcer tous les aspects de leurs partenariats».

«Nous nous félicitons de la visite du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid et félicitons le Royaume du Maroc et Israël pour la réouverture du Bureau de liaison israélien à Rabat», a écrit secrétaire d’État Antony Blinken.

We welcome the visit by Israeli Foreign Minister @yairlapid to Morocco and congratulate the Kingdom of Morocco and Israel on the reopening of the Israeli Liaison Office in Rabat. We will continue to work with Israel and Morocco to strengthen all aspects of our partnerships.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 12, 2021